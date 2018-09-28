أوين ويلسون: بعشق عمرو دياب وحاولت أترجم أغانيه

قال النجم العالمى أوين ويلسون إنه عاشق للفنان عمرو دياب وحاول ترجمة أغانيه لكن جميع محاولاته باءت بالفشل، وذلك خلال ندوته التي أقيمت على هامش فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.





وردت الفنانة بشرى التي حرصت على حضور الندوة قائلًة: "عمرو دياب يغنى منذ أكثر من ٣٠ عاما، ونشبهه بالهرم الرابع في مصر".





من ناحية أخرى يختتم مساء اليوم مهرجان الجونة السينمائى فعاليات دورته الثانية ويحرص على حضور الختام عدد كبير من الفنانين المصرين والعرب والأجانب .كما ستوزع الجوائز مساء اليوم على الأفلام الفائزة .