أيام قليلة تفصلنا عن موعد طرح الإعلان العاشر لمشروع الإسكان الاجتماعي، حيث سيكون في منتصف شهر أكتوبر المقبل، ويتضمن 100 ألف وحدة سكنية، تصل مساحتها 120 مترًا.

ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن خطوات الحصول على شقة في الإسكان الاجتماعي.

1- الإعلان العاشر لمشروع الإسكان الاجتماعى يتضمن 100 ألف وحدة سكنية، بناءً على الأعداد المتقدمة عكس ما كان يحدث في الإعلانات السابقة.

2- مقدم الحجز سيتراوح ما بين 12 ألفا و15 ألف جنيه.

3- هناك أكثر من نظام للسداد، فالنظام الأول سيكون من خلال التقسيط على 5 سنوات بدون فوائد، والنظام الآخر البيع كاش، أما النظام الثالث سيكون من خلال التمويل العقارى على نظام 15 سنة.

4- لأول مرة سيتم طرح وحدات سكنية تصل مساحتها 120 مترًا

5- رفع الحد الأقصى لدخل الأعزب لـ 3500 جنيه والأسرة 4500 جنيه.

6- لا يقل عمر المتقدم عن 21 عاماً ولا يزيد على 50 عامًا.

7- سعر الوحدة سيتراوح ما بين 500 ألف وحتى 650 ألف جنيه، موضحة أن سعر المتر يختلف من شقة لأخرى طبقا للمساحة وموقع الوحدة.

8- كافة المتقدمين سيحصلون على وحدات بشرط استيفاء الشروط.

9- الدعم المقدم للوحدة سيتراوح ما بين 5 آلاف وحتى 25 ألف جنيه.

10- من المقرر أن يتم طرح هذه الوحدات بنظام أسبقية الحجز وليس القرعة، وهو النظام الذي تم اتباعه في طرح وحدات العاصمة الإدارية الجديدة.