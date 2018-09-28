ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

عاجل.. بيان من "السكة الحديد" بشأن "خروج قطار عن القضبان بإمبابة"

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 03:26 م
عاجل.. بيان من السكة الحديد بشأن خروج قطار عن القضبان بإمبابة
قطار
طباعة
كرستينا عياد
 
نفت هيئة السكة الحديد، ما تم تداوله عن خروج قطار عن القضبان بإمبابة.

وأكدت في بيان اليوم، إن حقيقة ما حدث هو سقوط عجلة من بوجي أحد العربات لقطار البضاعة المحمل غلال داخل سكة حوش صوامع الغلال بإمبابة بعيدًا عن الخطوط الرئيسية وبدون أية تلفيات بالقطار أو السكة وجارٍ رفع العجلة بمعرفة أدوات الرفع بالهيئة.

ومن ناحيته، قال المهندس أشرف رسلان، رئيس الهيئة، إنه يتابع حركة مسير القطارات لحظة بلحظة مع المركز الرئيسي لمتابعة حركة مسير القطارات على مدار الساعة، وأن حركة مسير القطارات تعمل بصورة طبيعية وأن المركز الرئيسى لحركة مسير القطارات لم يسجل أية حالات خروج عن القضبان أو تعطل لمسير القطارات على الخطوط الرئيسية في منطقة إمبابة أو غيرها على الخطوط.

وناشدت الهيئة، المواطنين، بعدم نشر أية أخبار من دون الرجوع إلى المصادر الرسمية، وبعدم الانسياق وراء الشائعات التي من شأنها حدوث زعر وبلبلة بين جمهور المسافرين من الركاب.
المزيد عن: لحظه بلحظه قطار امبابة قضبان الورش الألات اخبار وزارة النقل اخبار سكك حديد مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي للمحترفين
الفيحاء
-
x
17:30
-
القادسية
الرائد
-
x
17:35
-
الشباب
كأس العرب للأندية الأبطال
الرمثا - الأردن
-
x
17:00
-
النجم الساحلي - تونس
القادسية - الكويت
-
x
18:30
-
الزمالك - مصر
نادي مولودية الجزائر - الجزائر
-
x
20:00
-
الرفاع - البحرين
الأهلي طرابلس - ليبيا
-
x
21:00
-
الوداد الرياضي - المغرب
الدوري المصري الممتاز
الاتحاد السكندري
-
x
17:00
-
وادي دجلة
المصري البورسعيدي
-
x
19:00
-
طلائع الجيش
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
9/28/2018 4:10:03 PM