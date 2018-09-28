عاجل.. بيان من "السكة الحديد" بشأن "خروج قطار عن القضبان بإمبابة"





وأكدت في بيان اليوم، إن حقيقة ما حدث هو سقوط عجلة من بوجي أحد العربات لقطار البضاعة المحمل غلال داخل سكة حوش صوامع الغلال بإمبابة بعيدًا عن الخطوط الرئيسية وبدون أية تلفيات بالقطار أو السكة وجارٍ رفع العجلة بمعرفة أدوات الرفع بالهيئة.



ومن ناحيته، قال المهندس أشرف رسلان، رئيس الهيئة، إنه يتابع حركة مسير القطارات لحظة بلحظة مع المركز الرئيسي لمتابعة حركة مسير القطارات على مدار الساعة، وأن حركة مسير القطارات تعمل بصورة طبيعية وأن المركز الرئيسى لحركة مسير القطارات لم يسجل أية حالات خروج عن القضبان أو تعطل لمسير القطارات على الخطوط الرئيسية في منطقة إمبابة أو غيرها على الخطوط.



وناشدت الهيئة، المواطنين، بعدم نشر أية أخبار من دون الرجوع إلى المصادر الرسمية، وبعدم الانسياق وراء الشائعات التي من شأنها حدوث زعر وبلبلة بين جمهور المسافرين من الركاب.

نفت هيئة السكة الحديد، ما تم تداوله عن خروج قطار عن القضبان بإمبابة.