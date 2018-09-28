كلوب يكشف موقف فان دايك من المشاركة أمام تشيلسي بالدوري
أشار الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، إلى أن عليه الإنتظار لمعرفة إمكانية مشاركة مدافعه فيرجيل عن فان دايك من عدمها، بينما ألكسندر أرنولد وفينالدوم جاهزان للتواجد أمام تشيلسي.
وأضاف كلوب بالحديث عن الخسارة أمام تشيلسي: "هذا ليس أمراً جيداً ولم نرغب بحدوث ذلك، علينا ألا نستغرب بحدوث هذه الأمور حينما نواجه فرق قوية عندما لا نقوم بإستغلال فرصنا".
وواصل: "لا افكر بحساب فارق النقاط مع الخصوم، من الصعب أن تفوز المباراة أو حتى الحصول على نقطة، لا افكر بخصوص فارق خمسة نقاط، هنالك 31 مباراة متبقية حتى النهاية".
وتابع: "نحن ننافس ونريد إظهار ذلك مجدداً، مباراة تشيلسي كان ممتعة للغاية، نحن بحاجة للوقت لنتأقلم على التعامل بدون الكرة، شعرنا بأن الأمور غير مريحة، لقد كانت تفاصيل صغيرة وكان تحدياً للاعبين".
واستطرد: "خمسة لاعبين شاركوا أول مباراة في الموسم ضد تشيلسي، كان إختباراً صعباً، انا سعيد بطريقة تعاملنا في المباراة، كنا نملك فرص كثيرة ولكننا خسرنا المباراة".