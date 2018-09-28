كلوب يكشف موقف فان دايك من المشاركة أمام تشيلسي بالدوري

أشار الألماني يورجن ‏كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، إلى أن عليه الإنتظار لمعرفة إمكانية مشاركة مدافعه فيرجيل عن فان دايك من عدمها، بينما ألكسندر أرنولد وفينالدوم جاهزان للتواجد أمام تشيلسي.





وأضاف ‏كلوب بالحديث عن الخسارة أمام تشيلسي: "هذا ليس أمراً جيداً ولم نرغب بحدوث ذلك، علينا ألا نستغرب بحدوث هذه الأمور حينما نواجه فرق قوية عندما لا نقوم بإستغلال فرصنا".





‏وواصل: "لا افكر بحساب فارق النقاط مع الخصوم، من الصعب أن تفوز المباراة أو حتى الحصول على نقطة، لا افكر بخصوص فارق خمسة نقاط، هنالك 31 مباراة متبقية حتى النهاية".



