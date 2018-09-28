ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

كلوب يكشف موقف فان دايك من المشاركة أمام تشيلسي بالدوري

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 03:24 م
كلوب يكشف موقف فان دايك من المشاركة أمام تشيلسي بالدوري
طباعة
عمر عبدالعزيز
 

أشار الألماني يورجن ‏كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، إلى أن عليه الإنتظار لمعرفة إمكانية مشاركة مدافعه فيرجيل عن فان دايك من عدمها، بينما ألكسندر أرنولد وفينالدوم جاهزان للتواجد أمام تشيلسي.


وأضاف ‏كلوب بالحديث عن الخسارة أمام تشيلسي: "هذا ليس أمراً جيداً ولم نرغب بحدوث ذلك، علينا ألا نستغرب بحدوث هذه الأمور حينما نواجه فرق قوية عندما لا نقوم بإستغلال فرصنا".


‏وواصل: "لا افكر بحساب فارق النقاط مع الخصوم، من الصعب أن تفوز المباراة أو حتى الحصول على نقطة، لا افكر بخصوص فارق خمسة نقاط، هنالك 31 مباراة متبقية حتى النهاية".


‏وتابع: "نحن ننافس ونريد إظهار ذلك مجدداً، مباراة تشيلسي كان ممتعة للغاية، نحن بحاجة للوقت لنتأقلم على التعامل بدون الكرة، شعرنا بأن الأمور غير مريحة، لقد كانت تفاصيل صغيرة وكان تحدياً للاعبين".


‏واستطرد: "خمسة لاعبين شاركوا أول مباراة في الموسم ضد تشيلسي، كان إختباراً صعباً، انا سعيد بطريقة تعاملنا في المباراة، كنا نملك فرص كثيرة ولكننا خسرنا المباراة".

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
توقعاتك من يحسم لقب أفضل لاعب في العالم ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي للمحترفين
الفيحاء
-
x
17:30
-
القادسية
الرائد
-
x
17:35
-
الشباب
كأس العرب للأندية الأبطال
الرمثا - الأردن
-
x
17:00
-
النجم الساحلي - تونس
القادسية - الكويت
-
x
18:30
-
الزمالك - مصر
نادي مولودية الجزائر - الجزائر
-
x
20:00
-
الرفاع - البحرين
الأهلي طرابلس - ليبيا
-
x
21:00
-
الوداد الرياضي - المغرب
الدوري المصري الممتاز
الاتحاد السكندري
-
x
17:00
-
وادي دجلة
المصري البورسعيدي
-
x
19:00
-
طلائع الجيش
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
9/28/2018 4:10:03 PM