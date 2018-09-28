أهالي "المطرية" يشتكون من تراكم القمامة.. ورئيس الحي يتجاهل (صور)

رصدت عدسة "الفجر" تجمعا للقمامة بمنطقة المسلة الجديدة بحي المطرية التابع لمحافظة القاهرة، ما تسببت في إصدار الروايح الكريهة لسكان المنطقة، وتأثيره بالسلب على أطفالهم.





وبحسب الأهالي، فقد تجاهل رئيس حي المطرية، الشكاوى المقدمة من سكان المنطقة، بضرورة رفع المخلفات، ووضع صناديق القمامة للحد من إنتشار القمامة ومن الازدحام الشديد الذي تشهدة المنطقة طوال الوقت.





ويعاني سكان المسلة الجديدة وأطفالهم أيضًا من تجار المخدرات والذي يعد مكان القمامة مأوى لهم.