ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

مارثون رياضي تحت شعار "الرياضة أسلوب حياة" بزفتى في الغربية (صور)

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 03:23 م
مارثون رياضي تحت شعار الرياضة أسلوب حياة بزفتى في الغربية (صور)
طباعة
أيمن يحيي
 
نظمت مديرية الشباب والرياضة بالغربية، اليوم الجمعة، فعاليات الماراثون الرياضي لسباقات "الجري، المشي، الدراجات" تحت شعار "الرياضة أسلوب حياه" بمشاركة 100 شاب وفتاة وطليع بمدينة زفتى.

وانطلقت فعاليات الماراثون من أسفل كوبرى ميت غمر حتي نادي زفتى الرياضي علي بعد مسافة 4000م ثم تم توزيع الجوائز على الفائزين بالمراكز الأولى فى سباقات الماراثون.

شارك ضمن فعاليات الماراثون الدكتور أيمن عقبه وكيل المديرية لشئون الرياضة،مصطفى الشوربجى رئيس مجلس إدارة نادي زفتى الرياضى، وشويكار الخطيب مدير عام الرياضة، والمهندس طارق عبدالله نائب رئيس مدينة زفتى، وأسامة شبانة مدير عام إدارة شباب زفتى.
مارثون رياضي تحت شعار "الرياضة أسلوب حياة" بزفتى في الغربية (صور)
مارثون رياضي تحت شعار "الرياضة أسلوب حياة" بزفتى في الغربية (صور)
مارثون رياضي تحت شعار "الرياضة أسلوب حياة" بزفتى في الغربية (صور)
مارثون رياضي تحت شعار "الرياضة أسلوب حياة" بزفتى في الغربية (صور)
مارثون رياضي تحت شعار "الرياضة أسلوب حياة" بزفتى في الغربية (صور)
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي للمحترفين
الفيحاء
-
x
17:30
-
القادسية
الرائد
-
x
17:35
-
الشباب
كأس العرب للأندية الأبطال
الرمثا - الأردن
-
x
17:00
-
النجم الساحلي - تونس
القادسية - الكويت
-
x
18:30
-
الزمالك - مصر
نادي مولودية الجزائر - الجزائر
-
x
20:00
-
الرفاع - البحرين
الأهلي طرابلس - ليبيا
-
x
21:00
-
الوداد الرياضي - المغرب
الدوري المصري الممتاز
الاتحاد السكندري
-
x
17:00
-
وادي دجلة
المصري البورسعيدي
-
x
19:00
-
طلائع الجيش
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
9/28/2018 4:10:03 PM