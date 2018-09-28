مارثون رياضي تحت شعار "الرياضة أسلوب حياة" بزفتى في الغربية (صور)

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالغربية، اليوم الجمعة، فعاليات الماراثون الرياضي لسباقات "الجري، المشي، الدراجات" تحت شعار "الرياضة أسلوب حياه" بمشاركة 100 شاب وفتاة وطليع بمدينة زفتى.



وانطلقت فعاليات الماراثون من أسفل كوبرى ميت غمر حتي نادي زفتى الرياضي علي بعد مسافة 4000م ثم تم توزيع الجوائز على الفائزين بالمراكز الأولى فى سباقات الماراثون.



شارك ضمن فعاليات الماراثون الدكتور أيمن عقبه وكيل المديرية لشئون الرياضة،مصطفى الشوربجى رئيس مجلس إدارة نادي زفتى الرياضى، وشويكار الخطيب مدير عام الرياضة، والمهندس طارق عبدالله نائب رئيس مدينة زفتى، وأسامة شبانة مدير عام إدارة شباب زفتى.