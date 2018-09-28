ريفالدو يراهن على ريال مدريد في مواجهة الجار اللدود

راهن اللاعب البرازيلي السابق ريفالدو على فوز ريال مدريد على جاره أتلتيكو بنتيجة 2-1 في دربي العاصمة الإسبانية الذي سيقام، غدا السبت، على ملعب سانتياجو بيرنابيو.





وقال ريفالدو "ريال مدريد سيكون على أرضه وهذا في صالحه. الضيوف سيحاولون استغلال النتيجة السيئة الأخيرة للميرنجي لزعزعة مسيرته في الليجا. أعتقد أن الفريق قادر على تخطي هذا الاختبار بفوز قد يكون بهدفين لهدف".





وأثنى اللاعب البرازيلي السابق على مواطنه مارسيلو الذي أكد أنه لاعب "توج بالعديد من الألقاب وليس مضطرا ليثبت أي شيء" إزاء الانتقادات التي يواجهها منذ بداية الموسم.





وأبرز ريفالدو "حين يخسر فريق مثل الريال يجب إلقاء اللوم على أحدهم وبعد الجدل حول صداقته بكريستيانو رونالدو، ورحيله المحتمل ليوفنتوس (الذي انتقل له اللاعب البرتغالي هذا الصيف)، من الطبيعي أن تحدث حوله كل هذه الضجة سواء من جانب بعض المشجعين أو الصحف التي تشكك في رغبته في الاستمرار مع النادي".





وعن الدوري الإسباني، اعتبر ريفالدو أن هزيمة برشلونة وريال مدريد هذا الأسبوع "قد تكون إيجابية للمنافسة".





وأتم "هذا الأمر يذكرني بالفترة التي كنت ألعب فيها بإسبانيا حين كانت كرة القدم أكثر تنافسية، ليس كما حدث الموسم الماضي حين أوشك برشلونة على حسم الليجا دون أن يخسر مباراة واحدة".



