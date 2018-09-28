قيادات جديدة بجامعة الأزهر

أصدر الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، حركة ترقيات بالجامعة شملت انتداب مجدي عبدالعزيز أبوسكين، أمينا عاماً للجامعة، وممدوح حسن محمود أمينا عاما مساعدا للجامعة، وهند عبدالقادر الضرغامي، في وظيفة أمين عام مساعد الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ويحيى السيد إبراهيم عطوة أمينا مساعدا للوجه البحري.





وقرر انتداب حامد سيد إسماعيل، مديرا عاما شئون التعليم، وعادل محمد عبدالنبي، مديرا عاما الدراسات العليا والبحوث، وطارق أمين صادق، مديرا عاما العلاقات العلمية والثقافية، وأيمن أحمد الدرديري، مديرا عاما الأمن الجامعي، وأسامة محمد أمين، مديرا عاما الإدارة العامة للمكتبات.





كما قرر انتداب على على بكر حسن، مديرا عاماً للشئون الإدارية، وسعيد محمد علي، مديرا عاما لمكتب رئيس الجامعة، وإيهاب هاشم عدلان، مديرا عاما للشئون القانونية.





وتم تجديد فترة انتداب محمود محمد رزق، رئيس الإدارة المركزية للمدن، وجيهان محمود ثروت مدير عام الدراسات العليا والبحوث بالوجه البحري، وعيد عبدالعزيز القاضي، مدير عام الشئون الإدارية والمالية بنات، وسعاد عبدالله بكر، مدير عام شئون التعليم فرع البنات، طارق محمود الدسوقي شعلان، مدير عام الشئون المالية والإدارية بالوجه البحري.





كما قرر انتداب عبدالرحمن محمد عبد الرحمن، مديرا عاما لشئون التعليم والطلاب أسيوط، وأحمد سليم حسن سليم، مدير عام الشئون المالية والإدارية أسيوط، ومحمد سيد سيد، مدير عام الشئون الإدارية بمستشفى باب الشعرية.



