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برميل النفط الكويتي يتخطى حاجز الـ 79.89 دولاراً

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 02:23 م
برميل النفط الكويتي يتخطى حاجز الـ 79.89 دولاراً
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الفجر الاقتصادي
 
ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 34 سنتا في تداولات، أمس الخميس، ليبلغ 79.89 دولار أمريكي مقابل 79.55 دولار للبرميل في تداولات، الأربعاء، وذلك وفقًا للأسعار المعلنة من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية ارتفعت اسعار النفط أمس مع التوقعات بنقص في الإمدادات العالمية عندما يبدأ سريان عقوبات أمريكية على صادرات الخام من إيران خلال خمسة أسابيع.

وارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي مزيج برنت 38 سنتا ليصل إلى مستوى 72ر81 دولار كما ارتفع سعر برميل النفط الخام الأمريكي الخفيف 55 سنتا ليصل عند التسوية الى مستوى 12ر72 دولار.

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