روما ينافس مانشستر على التعاقد مع "زيدان"
الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 02:29 معمر عبدالعزيز
يفكر نادي روما الإيطالي بقوة في التعاقد مع الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني السابق لريال مدريد الإسباني ليكون خليفة للمدرب الحالي للذئاب أوزيبيو دي فرانشيسكو.
وجاء ذلك لتذبذب الأداء الذي يقدمه دي فرانشيسكو هذا الموسم مع الذئاب، حيث يحتل روما المركز العاشر في الدوري بثمان نقاط فقط من فوزين وتعادلين وخسارتين، كما سقط روما أمام ريال مدريد بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهم ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.
ومن المقرر أن يواجه روما منافس شرسة من مانشستر يونايتد الإنجليزي الذي يسعى هو الآخر للتعاقد مع زيزو خلفاً للبرتغالي جوزيه مورينيو الذي يقدم هو الأخر أداء متذبذب مع الشياطين الحمر.
المزيد عن: مانشستر كورة زين الدين زيدان رياضة روما