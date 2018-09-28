برشلونة يحدد المسار النهائي للتعاقد مع نجم وسط أياكس

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن آخر مستجدات المفاوضات بين نادي برشلونة الإسباني حول صفقة النجم الهولندي فرانكي دي يونج متوسط ميدان أياكس أمستردام الهولندي.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية أن برشلونة لن يدفع أكثر من 55 مليون يورو وهو رقم بعيد عن رغبات أياكس أمستردام، من أجل ترك اللاعب في ظل الصراع عليه من عدد من أندية أوروبا.

واستنكر البارسا فكرة الدخول في مزاد مع أندية أخرى من أجل الحصول على خدمات النجم الهولندي دي يونج، والذي يبلغ من العمر 21 عاماً.





ومن الجدير بالذكر أن دي يونج يستطيع اللعب في مركز وسط الملعب، وتدرك إدارة برشلونة أنها تملك موافقة من دي يونج من أجل الانتقال إلى البارسا ولكن تبقى المشكلة في إدارة ناديه التي تأمل تحقيق أقصى استفادة مادية من وراء بيعه.