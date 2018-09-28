إبراهيموفيتش: هدف رونالدو أفضل من "صلاح".. وأنا الأحق بجائزة بوشكاش

صرح الاسطورة السويدي "زلاتان إبراهيموفيتش" الذي يلعب لفريق لوس أنجلوس جالاكسي بالدوري الأمريكي، بأنه يستحق الفوز بجائزة أفضل هدف لعام 2018 "بوشكاش" وذلك في حفل الفيفا الماضي، والذي أقيم في العاصمة البريطانية لندن.

وتوج الدولي المصري محمد صلاح بجائزة بوشكاش بعدما تفوق على 9 أهداف آخرى من خلال هدفه في شباك ايفرتون في الموسم الماضي من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال النجم السويدي: " هدف محمد صلاح هو الأفضل في 2018؟ لا أرى أن هدف كريستيانو رونالدو في شباك يوفنتوس كان رائعا".





وواصل: "لم أشاهد أهداف المرشحين، إن كان هدفي ليس ضمنهم فأنا لست مهتم بالجائزة".





وتابع: " لقد سجلت هدفًا رائعًا مع لوس انجلوس جالاكسي، كان يستحق الترشح للفوز بالجائزة".





وأتم: " كذلك الهدف رقم 500 في مسيرتي قد يكون مرشحا للجائزة بنهاية هذا الموسم".