مفاجآت أول استطلاع علمى للرأي تجريه "الفجر" حول حكومة "مدبولي"

ماجد صفوت - أسماء حلمي - هانى عبدالهادي - مديحة عبدالوهاب









فى السطور التالية باكورة استطلاعات الرأى التى أجرتها "الفجر" معتمدة على إحصاء علمى دقيق، يشمل توزيع استمارات ورصد وقراءة موضوعية للأرقام دون تحيز أو تدخل.





شملت العينة العشوائية 1100 مواطن، يحملون مؤهلات تعليمية مختلفة، وجاءت نسبة المستجيبين للتصويت من الذكور 66.4%، والإناث 33.5%.





يضم الاستطلاع فئات عمرية مختلفة، بنسب جاءت كالتالى:





- 30% من 18 - 30 سنة، بعدد 333 فرداً





- 27.5% من 30 - 40 سنة، بعدد 303 أفراد





- 19.7% من 40 - 50 سنة، بعدد 217 فرداً





- 14.5% من 50 - 60 سنة، بعدد 160 فرداً





- 7.9% من 60 عاماً فأكثر، بعدد 87 فرداً





- وتضمن 5 أسئلة:





* كم عدد وزارات الجمهورية؟





* هل تعلم اسم رئيس الحكومة الحالى؟





* هل تعلم اسم وزير الداخلية الحالى؟





* من هو الوزير الذى ترغب فى استبعاده من الحكومة؟





وروعى فى الأسئلة أن تكون سهلة، وأن يتم طرحها دون أى غموض، بغرض الحصول على إجابات تكشف بدقة قدر الإمكان مدى تفاعل المواطنين مع ما تقوم به الحكومة الحالية، ومدى الاهتمام الشعبى بها.





ورغم أن 60٫3٪ من العينة فشلت فى الإجابة على اسم رئيس الوزراء الحالى، إلا أن الدكتور مصطفى مدبولى، تربع فى المرتبة الأولى كأفضل وزير إسكان فى تاريخ مصر! وهذا يفسر إصرار مدبولى على الاحتفاظ بوزارة الإسكان.





وحلت وزيرة الصحة فى المركز الأول بنسبة 18٪ من إجابات العينة على سؤال من الوزير الذى يجب أن يرحل ويستبعد من الحكومة؟، ورأى 10٪ من العينة أن الحكومة كلها يجب أن ترحل.



