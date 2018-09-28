الفلسطينية عهد التميمي في ضيافة السبسي‎

أفادت بعض المصادر، بأن رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي سيستضيف المناضلة الفلسطينية عهد التميمي أول الشهر المقبل.





و تأتي زيارة أيقونة فلسطين، إثر دعوة وجهت لها من المكتب التنفيذي للإتحاد العام التونسي للشغل، الذي أعلن منذ قليل عن استضافته للفتاة الفلسطينية المناضلة عــــهـــد التمــيـــمـــي وعائلتها، يوم الثلاثاء 2 أكتوبر 2018، تكريما لشجاعتها ولإيمانها بالحق الفلسطيني وتحدّيها للمحتل الصهيوني.





و للتذكير، فإن باسم التميمي والد الأيقونة الفلسطينية عهد كان قد قدم إلى تونس، للمشاركة في فعاليات يوم الأرض الفلسطيني بالقصرين يوم 31 مارس 2018، وذلك بدعوة من الفرع الجهوي للمحامين.



