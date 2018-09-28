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الفلسطينية عهد التميمي في ضيافة السبسي‎

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 02:24 م
الفلسطينية عهد التميمي في ضيافة السبسي‎
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مروى الجلاصي
 
أفادت بعض المصادر، بأن رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي سيستضيف المناضلة الفلسطينية عهد التميمي أول الشهر المقبل.

و تأتي زيارة أيقونة فلسطين، إثر دعوة وجهت لها من المكتب التنفيذي للإتحاد العام التونسي للشغل، الذي أعلن منذ قليل عن استضافته للفتاة الفلسطينية المناضلة عــــهـــد التمــيـــمـــي وعائلتها، يوم الثلاثاء 2 أكتوبر 2018، تكريما لشجاعتها ولإيمانها بالحق الفلسطيني وتحدّيها للمحتل الصهيوني.

و للتذكير، فإن باسم التميمي والد الأيقونة الفلسطينية عهد كان قد قدم إلى تونس، للمشاركة في فعاليات يوم الأرض الفلسطيني بالقصرين يوم 31 مارس 2018، وذلك بدعوة من الفرع الجهوي للمحامين.

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