شاهد الأن.. المصري وطلائع الجيش في الدوري المصري

يستضيف فريق المصري البورسعيدي نظيره طلائع الجيش في السابعة مساء اليوم الجمعة 28-9-2018، على ملعب برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثامنة لبطولة الدوري الممتاز.





ويدخل المصري مباراة اليوم منتعشا بنتائجه الإفريقية وفوزه الأخير على اتحاد العاصمة الجزائري في عقر داره والتأهل للدور نصف النهائي للكونفدرالية الإفريقية لأول مرة في تاريخه ليحقق أنجاز غير مسبوق مع مديره الفني حسام حسن.





ويحتل المصري المركز الخامس في جدول الدوري المصري برصيد 9 نقاط جمعها من 6 مباريات لعبها، ويسعى الفريق لتحقيق الفوز لمواصلة المنافسة على اللقب والمربع الذهبي كما أعتاد في المواسم الثلاث الأخيرة.





ومن المنتظر أن يخوض المصري مباراة اليوم بتشكيل مكون من كلا من:





أحمد مسعود في حراسة المرمى.





مصطفى طه، محمد كوفي، أحمد عبد الموجود، عمرو موسى في الدفاع.





فريد شوقي، عبد اللطيف جريندو، إسلام عيسى في الوسط.





أحمد جمعة، محمود وادي في الهجوم.





بينما يدخل طلائع الجيش مباراة اليوم بحثا عن تحقيق الفوز، لمواصلة حالة التألق التي يعيشها الفريق بعد الفوز على الإسماعيلي بثلاثية نظيفة في الجولة الماضية للبطولة.





ويحتل طلائع الجيش المركز الـ13 برصيد 8 نقاط من فوزين وتعادلين و3 هزائم.





وتقام المباراة في السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة وتذاع المباراة على قنوات أون سبورت والنيل للرياضة.







