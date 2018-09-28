"السيسي"× أسبوع.. لقاءات خارجية مكثفة.. وانعقاد قمة مصرية أمريكية مع "ترامب"

شهد الأسبوع المنصرم، نشاط مكثف للرئيس عبد الفتاح السيسي، استهله بالسفر إلى نيويورك للمشاركة بأعمال الدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وعقد لقاءات مكثفة، على هامش تلك الدورة، فضلًا عن لقاء مسئولي 7 من كبرى المؤسسات المالية الأمريكية.

السبت.. وصول "السيسي" إلى نيويورك

استهل الرئيس عبدالفتاح السيسي، أسبوعه المنصرم، بالسفر، إلى نيويورك للمشاركة بأعمال الدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث ألقى بيان مصر أمام الجمعية العامة الذي تناول رؤية مصر لتعزيز دور الأمم المتحدة، وكذا المواقف المصرية تجاه مجمل تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية ورؤيتها لأولويات صون السلم والأمن العالمين وجهود مصر في دعم مكافحة الإرهاب الدولي.

الأحد.. حضور "عشاء عمل" غرفة التجارة الأمريكية

وحضر "السيسي"، يوم الأحد، عشاء العمل الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية، ومجلس الأعمال المصري الأمريكي، وشارك فيه عدد من رؤساء وقيادات كبرى الشركات الأمريكية العاملة في مختلف القطاعات.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن جون كريستمان، رئيس شركة "أباتشي" الأمريكية ورئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي، رحب في بداية اللقاء بزيارة الرئيس إلى نيويورك، مشيداً بالتحسن المضطرد الذي يشهده الاقتصاد المصري ونجاح الإجراءات التي تتخذها مصر لتحسين الوضع الاقتصادى وتشجيع الاستثمار، مؤكدًا عزم مجلس الأعمال المصري الأمريكي على مواصلة تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين فى المجالات المختلفة.

كما استقبل الرئيس، "دونالد توسك" رئيس المجلس الأوروبي، وسيباستيان كورتز مستشار جمهورية النمسا، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

الاثنين.. قمة مصرية أمريكية

وانعقد لقاء القمة بين الرئيس عبد الفتاح السيسى والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على هامش مشاركة الرئيس في فعاليات الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن جمهورية مصر العربية في طليعة الدول التي تحارب الإرهاب في العالم، متابعًا "أنتم في مقدمة الدول التي تحارب الإرهاب ونشكركم على جهودكم".

الثلاثاء.. لقاء مع مسئولى 7 من كبرى المؤسسات المالية الأمريكية

كما التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، يوم الثلاثاء، بـ 7 من كبرى المؤسسات المالية تدير أصول تقترب من 10 تريليون دولار.

وأقام "أنطونيو جوتيريس" سكرتير عام الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، مأدبة غداء على شرف الرؤساء المشاركين فى فعاليات الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة بولاية نيويورك الأمريكية.

وشارك في المأدبة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والملك عبد الله الثانى عاهل الأردن، والرئيس الأمريكى دونالد ترامب.

الأربعاء.. لقاء مع رئيس وزراء إيطاليا

والتقى السيسى، مع رئيس الوزراء الايطالى "جيوسبي كونتي"، وذلك على هامش مشاركة الرئيس في فعاليات الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس رحب بلقاء رئيس الوزراء الإيطالي، موجهاً له التهنئة بمناسبة توليه مهام منصبه، حيث يعد هذا اللقاء هو الأول بين الجانبين منذ تولى رئيس الوزراء منصبه فى مايو من العام الجاري.

والتقى الرئيس، بمقر الأمم المتحدة بنيويورك مع "مارسيلو دي سوزا" رئيس البرتغال، وذلك على هامش مشاركة الرئيس في فعاليات الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

الخميس.. افتتاح الاجتماع رفيع المستوى لمجموعة الـ 77 والصين

كما افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، الاجتماع رفيع المستوى الـ 42 لوزراء خارجية مجموعة الـ 77 والصين، فى نيويورك، مؤكدًا انفتاح مصر على تعزيز الحوار بين الشعوب بمختلف أطيافها ومذاهبها، وحرصها على ترسيخ قيم المواطنة والمساواة وعدم التمييز بين المواطنين.

الجمعة.. عودة "السيسي" إلى القاهرة

وقال بسام راضى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى وصل إلى مطار القاهرة صباح اليوم الجمعة، عائدًا من نيويورك بعد مشاركته في اجتماعات الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة.