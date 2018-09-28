قائمة اتحاد جدة المغادرة إلى دبي لمواجهة الوصل بالبطولة العربية

‏غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ‎الاتحاد إلى مدينة ‎دبي الاماراتية استعدادا للقاء إياب دور الـ32 من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال أمام فريق الوصل الاماراتي الذي سيقام يوم الاحد المقبل.

وجاءت قائمة اتحاد جدة للمباراة كالتالي:

- حراسة المرمى: راكان النجار، عساف القرني، أمين بخاري.

- الدفاع: عون البيشي، أحمد عسيري، زياد الصحفي، منصور الحربي، عمار الدحيم، محمد ريمان، حسن معاذ، طارق عبدالله.

- الوسط: جمال باجندوح، كريم الأحمدي، خالد السميري، جوناس دي دي سوزا، كريم الأحمدي، جابر عيسى، علي الزقعان، رومارينيو، كارلوس فيلانويفا، عبد الرحمن الغامدي.

الهجوم: أليكساندر بيزيتش، عبد العزيز العرياني.