قائمة اتحاد جدة المغادرة إلى دبي لمواجهة الوصل بالبطولة العربية
الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 02:22 ممني العوضي
غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد إلى مدينة دبي الاماراتية استعدادا للقاء إياب دور الـ32 من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال أمام فريق الوصل الاماراتي الذي سيقام يوم الاحد المقبل.
وجاءت قائمة اتحاد جدة للمباراة كالتالي:
- حراسة المرمى: راكان النجار، عساف القرني، أمين بخاري.
- الدفاع: عون البيشي، أحمد عسيري، زياد الصحفي، منصور الحربي، عمار الدحيم، محمد ريمان، حسن معاذ، طارق عبدالله.
- الوسط: جمال باجندوح، كريم الأحمدي، خالد السميري، جوناس دي دي سوزا، كريم الأحمدي، جابر عيسى، علي الزقعان، رومارينيو، كارلوس فيلانويفا، عبد الرحمن الغامدي.
الهجوم: أليكساندر بيزيتش، عبد العزيز العرياني.