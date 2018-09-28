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قائمة اتحاد جدة المغادرة إلى دبي لمواجهة الوصل بالبطولة العربية

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 02:22 م
قائمة اتحاد جدة المغادرة إلى دبي لمواجهة الوصل بالبطولة العربية
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مني العوضي
 

‏غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ‎الاتحاد إلى مدينة ‎دبي الاماراتية استعدادا للقاء إياب دور الـ32 من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال أمام فريق الوصل الاماراتي الذي سيقام يوم الاحد المقبل.


وجاءت قائمة اتحاد جدة للمباراة كالتالي:


- حراسة المرمى: راكان النجار، عساف القرني، أمين بخاري.

- الدفاع: عون البيشي، أحمد عسيري، زياد الصحفي، منصور الحربي، عمار الدحيم، محمد ريمان، حسن معاذ، طارق عبدالله.

- الوسط: جمال باجندوح، كريم الأحمدي، خالد السميري، جوناس دي دي سوزا، كريم الأحمدي، جابر عيسى، علي الزقعان، رومارينيو، كارلوس فيلانويفا، عبد الرحمن الغامدي.

الهجوم: أليكساندر بيزيتش، عبد العزيز العرياني.

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