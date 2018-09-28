اتحاد جدة يكذب دياز: "المدرب من اختار الأجانب وفترة الإعداد كانت سيئة"

نفى خميس الزهراني، عضو مجلس إدارة نادي اتحاد جدة، ما قاله رامون دياز مدرب الفريق الأول السابق فيما يخص عدم اهتمام الإدارة بالاختيارات التي حددها والتعاقد مع أجانب لم يطلبهم.





وقال الزهراني، ردًا على دياز: "المدرب هو من قام باحتياجات الفريق والخانات التي يرغب في تدعيمها وغير صحيح ما قاله بأنني اخترت اللاعبين الأجانب".



