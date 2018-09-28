اتحاد جدة يكذب دياز: "المدرب من اختار الأجانب وفترة الإعداد كانت سيئة"
نفى خميس الزهراني، عضو مجلس إدارة نادي اتحاد جدة، ما قاله رامون دياز مدرب الفريق الأول السابق فيما يخص عدم اهتمام الإدارة بالاختيارات التي حددها والتعاقد مع أجانب لم يطلبهم.
وقال الزهراني، ردًا على دياز: "المدرب هو من قام باحتياجات الفريق والخانات التي يرغب في تدعيمها وغير صحيح ما قاله بأنني اخترت اللاعبين الأجانب".
وتابع: "دياز وافق على جميع اللاعبين وأكد لي قبل لقاء السوبر أنه مقتنع بهم، أنه اختار 5 لاعبين لديهم وكيل أعمال واحد وكانوا مستهلكين".
وأضاف: "رفضنا هؤلاء اللاعبين لحفظ حقوق النادي كما أن فترة الإعداد مع دياز كانت سيئة وهي السبب وراء الوضع الحالي".
وكانت إدارة اتحاد جدة قد قررت إقالة رامون دياز من تدريب الفريق بعد النتائج السلبية في الدوري والخسارة من الشباب بهدف نظيف والقادسية بثلاثية.
ونجحت إدارة النمور في التعاقد مع الكرواتي سلافين بيليتش لتدريب الاتحاد في الفترة المقبلة خلفًا للأرجنتيني رامون دياز.