نواب البرلمان يواجهون وزيرة الصحة بخمسة ملفات شائكة

ردًا على تجاهلها لاتصالاتهم ورسائلهم على "واتس آب"









كشف عدد من أعضاء لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، لـ«الفجر» أهم الملفات التى ستناقشها اللجنة مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، فى بداية دور الانعقاد المقبل، على خلفية وفاة 3 أشخاص فى وحدة الغسيل الكلوى بمستشفى ديرب نجم.





وقالت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو اللجنة، إن الكارثة التى وقعت فى مستشفى ديرب نجم ستكون أول الملفات التى ستحاسب عليها وزيرة الصحة، موضحة أنها وجهت إليها اللوم وقت اجتماعها مع المجلس الأسبوع الماضى، وطالبتها بتفسير منطقى للحادث: "عايزين عينات من الضحايا علشان نعرف سبب الوفاة".





إلا أن النائبة فوجئت برد الوزيرة الصادم: " السبب غير واضح"، لترد عليها النائبة: "طبيعى السبب هيكون غير واضح لأنك مسحبتيش العينة قبل ما الضحايا يتدفنوا"، مؤكدة أن المجلس لن يمرر تلك الحادثة مرور الكرام وسيتحقق بنفسه لمعرفة السبب الحقيقى وراءها.





وأضافت عبد الحليم، فى تصريحاتها لـ"الفجر" أن الملف الثانى الذى سيحاسب عليه النواب الوزيرة، هو قوائم الانتظار، مشيرة إلى أن المجلس طلب من الرئيس عقد لجنة لمتابعة ملف إنهاء قوائم الانتظار: "الرقم اللى أعلنته الوزيرة عن العمليات التى تم إنجازها فى مبادرة قوائم الانتظار مبالغ فيه بشكل كبير، وده يعنى أن الوزيرة كانت بتحسب عمل القسطرة وتنظيف الخراج من ضمن العمليات".





وتابعت: سواء كان الرقم الذى أعلنته الوزيرة خاطئ ستتم محاسبتها على ذلك الأمر، وسنتأكد من ذلك عن طريق طلب أسماء المرضى ونوع العمليات التى أجريت، وأيضا فى حال تم إنهاء ذلك العدد بالفعل ستتم محاسبتها أيضا على التخاذل، لأنه فى حال إنهاء عمليات 40 ألف حالة، فما السبب فى تأجيلهم والتخاذل معهم؟





ووافقتها الرأى، النائبة إليزابيث شاكر، عضو لجنة الصحة فى مجلس النواب، فيما يخص قوائم الانتظار، حيث قالت: "على أرض الواقع الرقم الذى أعلنته الوزيرة خيالى، وهذا بخلاف وجود عدد كبير من المرضى الذين لم يستطيعوا التسجيل فى المبادرة وحل أزمتهم وإجراء عملياتهم".





وأضافت: "مشاكل المرضى كما هى على أرض الواقع، وهناك العديد من الحالات المرضية تواصلوا مع مسئولى المبادرة وقالوا لهم إنهم سيحددون مواعيد لإجراء العمليات لهم، ولكنهم لم يتصلوا بهم مرة أخرى، ليظلوا معلقين حتى الآن.





وأشارت عضو لجنة الصحة فى البرلمان، إلى أن علاقة النواب بالوزيرة سيئة جدا، إذ إنها لا تتعاون معهم ولا ترد على هواتفهم سواء عبر المكالمات أو رسائل الواتس آب، ما اعتبرته أمرا غير مقبول، مؤكدة أنه يتسبب فى زيادة مشاكل وأزمات الوزارة.





ونوّهت شاكر، إلى أن الطريقة التى تتعامل بها الوزيرة مع النواب صدامية، لأنها غير قادرة على التعامل بشكل سياسى رغم منصبها السياسى، فهى تتحدث فقط ولا ترغب فى أن تستمع لنقاشات النواب.





وتابعت: الملف الثالث على طاولة الملفات التى سيناقش فيها المجلس الوزيرة مع بداية دور الانعقاد القادم، هو ملف التأمين الصحى، وكيفية استمرار تطبيقه فى المستشفيات، كما أن الملف الرابع سيكون من خلال متابعة عملية إحلال وتجديد المستشفيات فى المحافظات التى بدأها الوزير السابق وتوقفت مع الوزيرة الحالية.



