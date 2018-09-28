شاهد مباراة المصري وطلائع الجيش

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موعد مباراة المصري البورسعيدي والجيش

مباراة الزمالك وطلائع الجيش تتابعونها مباشرة اليوم عبر قنوات أون سبورت ونايل سبورت في تمام الساعة 7:00 مساء بتوقيت القاهرة، والساعة 8 بتوقيت السعودية.





ومن المتوقع أن يخوض حسام حسن مباراة اتحاد العاصمة بتشكيل مكون من: أحمد مسعود وأمامه أحمد عبد الموجود ومحمد كوفى ومصطفى مارسيلو ومحمد شطة وفريد شوقى وعمرو موسى، وأمامهم إسلام عيسى وأحمد شكرى ومحمد جريندو ومحمود وادى.





يتطلع فريق المصري إلى تحقيق الفوز في لقاء اليوم ومواصلة نغمة انتصاراته بعد الفوز على على اتحاد الجزائر والتأهل لنصف نهائي الكونفدرالية.





وعلى الجانب الاخر يأمل فريق طلائع الجيش في تحقيق نتيجة إيجابية أمام المصري المنتشي بعد تاهلى لنصف نهائي الكونفدرالية على حساب اتحاد الجزائر الجزائري.





تنقل قنوات النيل الرياضية أحداث المواجهة الهامة فى الأسبوع الثامن بين المصري بقيادة حسام حسن وطلائع الجيش وتنقل أيضا قنوات أون سبورت أحداث اللقاء بالإضافة لاستوديو تحليلى كبير يضم العديد من النجوم الرياضية لتحليل المباراة.





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