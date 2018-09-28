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بشرى سارة لجماهير الزمالك قبل مواجهة القادسية الكويتي

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 02:14 م
بشرى سارة لجماهير الزمالك قبل مواجهة القادسية الكويتي
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هاني عصام
 

أعلن نادي القادسية الكويتي عن إذاعة مباراة الزمالك مساء اليوم في إياب دور الـ32 للبطولة العربية.


وكانت حالة من القلق قد سيطرت على مسئولي الزمالك بسبب ما حدث في مباراة الإسماعيلي والكويت الكويتي بالأمس وإمكانية تكرار السيناريو في لقاء الزمالك والقادسية اليوم وعدم إذاعة اللقاء.


وكشف نادي القادسية الكويتي عبر حسابه الرسمي على "تويتر" وخلال تقديمه لمباراة الزمالك اليوم عن إذاعة اللقاء عبر قنوات أبو ظبي الرياضية.


المزيد عن: كورة رياضة القادسية الزمالك البطولة العربية
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