تعرف على مباريات اليوم الجمعة 28-9-2018 والقنوات الناقلة لها
الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 02:08 مالفجر الرياضي
يقام اليوم الجمعة العديد من المواجهات الهامة في الدوريات البطولات المختلفة.
ويستعرض الفجر الرياضي أهم مباريات اليوم الجمعة بالمواعيد والقنوات الناقلة لها:
الدوري المصري
5:00 - الاتحاد السكندري VS وادي دجلة ـ القناة الناقلة: ON SPORT.
7:00- المصري VS طلائع الجيشـ القناة الناقلة: ON SPORT.
كأس زايد الدولية
6:30- الزمالك VS القادسية الكويتي ـ القناة الناقلة: أبو ظبي الرياضية 1
الدوري الألماني
8:30 - هيرتا برلين VS بايرن ميونخ ـالقناة الناقلة: beIN SPORTS 5 HD
الدوري الإماراتي
6:00 - العين VS شباب الأهلي دبي
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