تعرف على مباريات اليوم الجمعة 28-9-2018 والقنوات الناقلة لها

يقام اليوم الجمعة العديد من المواجهات الهامة في الدوريات البطولات المختلفة.









ويستعرض الفجر الرياضي أهم مباريات اليوم الجمعة بالمواعيد والقنوات الناقلة لها:





الدوري المصري





5:00 - الاتحاد السكندري VS وادي دجلة ـ القناة الناقلة: ON SPORT.





7:00- المصري VS طلائع الجيشـ القناة الناقلة: ON SPORT.









كأس زايد الدولية





6:30- الزمالك VS القادسية الكويتي ـ القناة الناقلة: أبو ظبي الرياضية 1









الدوري الألماني





8:30 - هيرتا برلين VS بايرن ميونخ ـالقناة الناقلة: beIN SPORTS 5 HD





الدوري الإماراتي





6:00 - العين VS شباب الأهلي دبي



