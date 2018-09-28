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تعرف على مباريات اليوم الجمعة 28-9-2018 والقنوات الناقلة لها

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 02:08 م
تعرف على مباريات اليوم الجمعة 28-9-2018 والقنوات الناقلة لها
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الفجر الرياضي
 
يقام اليوم الجمعة العديد من المواجهات الهامة في الدوريات البطولات المختلفة.


ويستعرض الفجر الرياضي أهم مباريات اليوم الجمعة بالمواعيد والقنوات الناقلة لها:

الدوري المصري

5:00 - الاتحاد السكندري VS وادي دجلة ـ القناة الناقلة: ON SPORT.

7:00- المصري VS طلائع الجيشـ القناة الناقلة: ON SPORT.


كأس زايد الدولية

6:30- الزمالك VS القادسية الكويتي ـ القناة الناقلة: أبو ظبي الرياضية 1


الدوري الألماني

8:30 - هيرتا برلين VS بايرن ميونخ ـالقناة الناقلة: beIN SPORTS 5 HD

الدوري الإماراتي

6:00 - العين VS شباب الأهلي دبي

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