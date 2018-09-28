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العثور على شاب غريق في النيل بدمياط

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 02:13 م
العثور على شاب غريق في النيل بدمياط
غريق - أرشيفية
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هند الشيال
 
عثر أهالي دمياط، اليوم الجمعة، على جثمان شاب يدعى محمود ممدوح دياب من مدينة السرو التابعة لمركز الزرقا بدمياط، ملقى في نهر النيل بجوار محطة مياة الشرب.

وتم انتشال الجثة وإخطار قوات الشرطة لمعاينة موقع العثور على الجثمان، وانتداب لجنة من الطب الشرعي لمعرفة سبب الوفاة واستبيان وجود شبهة جنائية من عدمه في الواقعة وتحرير محضر شرطي بها.
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