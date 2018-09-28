تعرف على موعد إطلاق أول سيارة طائرة في العالم (فيديو)

طال الحديث عن السيارة الطائرة واعتبرت ضربا من الخيال العلمي، ولكنها أصبحت حقيقة واقعية، حيث أعلنت شركة أمريكية متخصصة، بأنها سوف تطرح السيارة الطائرة خلال شهر فقط في الأسواق الأمريكية أولًا، ولكنه لم يتم تحديد سعر السيارة بعد، حسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، مشيرة إلى أن المبيعات سوف تبدأ بداية من شهر أكتوبر المقبل، وتم إطلاق اسم "ترانزيشن" Transition على السيارة الطائرة.





وحسب شركة "تيرافيوغا"، يمكن للسارة الطائرة أن تقطع مسافة تصل إلى 640 كم بسرعة قصوى تصل إلى 160 كم /الساعة، وبإمكان السيارة أن تتحول لطائرة في أقل من دقيقة، ووفقا للشركة تضمنت التحديثات الأخيرة التي أجرتها على السيارة محركًا هجينًا كهربائيًا، ومقاعد متطورة إضافة إلى مساحة واسعة لتخزين الأمتعة، وتزويدها بأحزمة أمان وأكياسًا هوائية محسّنة.





وتم تزويد السيارة الطائرة أيضًا، بكاميرات الرؤية الخلفية ونظام مظلات جديد، بالإضافة إلى وضع boos"t"، الذي يعطي دفعة قصيرة الأمد من القوة الإضافية أثناء الطيران، واعتمدت إدارة الطيران الفيدرالية في عام 2016 سيارة “ترانزشن” كطائرة خفيفة رياضية، وتتوافق مع معايير الإدارة الوطنية للطرق السريعة والسلامة المرورية، ولكنها تتطلب من المستهلكين الحصول على رخصة قيادة خاصة باستخدامها.





ووفقًا للشركة سوف يكون بإمكان المستخدمين الهبوط بالسياراة في مطارات صغيرة قبل تحويلها إلى سيارة وقيادتها إلى وجهتها المقصودة، ومن مميزات السيارة الطائرة أنها مزودة بأجنحة قابلة للطي، ويبلغ وزنها نحو 590 كيلوجرام، والارتفاع إلى 3 آلاف متر عن سطح الأرض.