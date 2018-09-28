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ساديو ماني يوضح سبب "أنانيته" مع محمد صلاح

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 01:01 م
ساديو ماني يوضح سبب أنانيته مع محمد صلاح
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وكالات
 
نفى الدولي السنغالي ساديو ماني، مهاجم ليفربول، عدم التناغم بينه وبين ثنائي الهجوم في الريدز محمد صلاح وروبرتو فيرمينو.

وكان ماني عرضة للانتقادات في وقت سابق من هذا الشهر بعد اتهامه بعدم تمرير الكرة لزميله محمد صلاح في مباراة توتنهام بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال ماني، في تصريحات أبرزتها صحيفة "ليفربول إيكو" اليوم الجمعة: "كلاعب كرة قدم هذا أمر طبيعي، سيقول الناس إنه يجب أن أمرر لأحد اللاعبين حتى لو سجلت أهدافًا، ولكنني أتخذ القرار الأفضل لصالح الفريق".

وأضاف: "في كرة القدم سوف تجد هذا الانتقاد وسيبقى دائمًا موجودًا، لكنني أركز على ما أقوم به لمساعدة فريقي على الفوز بالمباريات".

وتابع: "عليك دائمًا اتخاذ قرارت، وأحاول أن أتخذ القرار الأفضل للفريق، ولا أفكر في من سيسجل الهدف".
 
وواصل: "دائمًا الفريق أكثر أهمية مني ومن أي لاعب، ولذلك أحتفل دائمًا بالتسجيل أو المساعدة".

وأتم: "بالطبع أنا أحب زملائي وأن يسجلوا أهدافًا، ولكن مصلحة الفريق هي الهدف الأول".

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