الممثل الفلسطيني كامل الباشا: اختيار "القضية ٢٣" للأوسكار انتصار للفن

رئيس لجنة تحكيم الأفلام القصيرة بمهرجان الجــونــة السينمائى فــى دورتـــه الـثـانـيـة الممثل الفلسطينى كامل الباشا والحاصل على جائزة كأس فولبى لأفضل ممثل عن أدائـه المقنع لدور مهندس لاجئ فلسطينى فى لبنان فى فيلم زياد الــدويــرى "القضية ٢٣" مـن مـهـرجـان فينسيا السينمائى الـدولـى الـرابـع والسبعين عبر عن سعادته بالتواجد فى الجونة والمهرجان فى الدورة الثانية والعام الماضى شارك فى فيلم "قضية ٢٣" وتمت دعوته لحضور الــدورة الاولـى لكنه اعتذر لارتباطاته الفنية. وعن مشاركته فى الفيلم الذى اثــار الجــدل "القضية ٢٣" قـال بأنه لـم يخشى التجربة فكان يعلم بأنه امام تحدى فالفيلم يحكى عن اشياء لم تتحدث عنها السينما العربية من قبل وبشكل واضـح وصريح فالفيلم لا علاقة له باسرائيل. وعن ترشيح الفيلم كأفضل فيلم أجنبى فى الإوسكار قبل خروجه فى التصفيات قال بأنه انتصار فنى للفيلم ففى لبنان كانت هناك لجنة مختصة وفى الأوسكار كان هناك ٧٠٠٠ سينمائى مختصين لا يهتمون بالضجة حول الافـلام ولكن الحكم من خلال معايير الصناعة السينمائية ولا يهتمون أن كان الفيلم مع أو ضد أحد.



