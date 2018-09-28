ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

ممثل مصري يخوض بطولة مسلسل أمريكي عن أف بي أي

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 12:59 م
ممثل مصري يخوض بطولة مسلسل أمريكي عن أف بي أي
زيكو زكي
طباعة
الفجر الفني
 
أفادت قناة الحرة الأمريكية بأن ممثلا من أصول مصرية يدعي زيكو زكي سيؤدي دور ضابط في المباحث الفيدرالية (أف بي أي) خلال أحداث مسلسل، تعرضه قناة CBS الأمريكية قريبا.

ووفقا للقناة، لم يتوقع زكي أن يؤدي هذا الدور الذي كان مخصصا لممثل إسباني ولكنه استطاع بفضل أدائه أن يدفع منتج العمل التلفزيوني لتغيير مسار الدور كي يناسب الممثل الشاب.

ولفتت الحرة إلى أن إيمان والدة زكي قالت في تصريحات سابقة إنها لا تستطيع وصف سعادتها بمشاهدة ابنها يؤدي دور البطولة في أول حلقة من المسلسل المقرر عرضه لأول مرة 27 سبتمبر، وسيلعب زكي دور العميل عمر أدوم الذي يجري تحقيقات في جرائم الإرهاب، ما يدخله هو وزملاؤه في صراع مع بعض المنظمات الإرهابية الكبرى. 

يذكر أن زكي ولد في محافظة الإسكندرية وهاجر إلى الولايات المتحدة رضيعا مع والديه، حيث عاش في ولاية ديلاوير.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
توقعاتك لبرنامج "الحكاية" للإعلامي عمرو أديب على MBC مصر؟!
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي للمحترفين
الفيحاء
-
x
17:30
-
القادسية
الرائد
-
x
17:35
-
الشباب
كأس العرب للأندية الأبطال
الرمثا - الأردن
-
x
17:00
-
النجم الساحلي - تونس
القادسية - الكويت
-
x
18:30
-
الزمالك - مصر
نادي مولودية الجزائر - الجزائر
-
x
20:00
-
الرفاع - البحرين
الأهلي طرابلس - ليبيا
-
x
21:00
-
الوداد الرياضي - المغرب
الدوري المصري الممتاز
الاتحاد السكندري
-
x
17:00
-
وادي دجلة
المصري البورسعيدي
-
x
19:00
-
طلائع الجيش
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
9/28/2018 1:00:05 PM