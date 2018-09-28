ممثل مصري يخوض بطولة مسلسل أمريكي عن أف بي أي

أفادت قناة الحرة الأمريكية بأن ممثلا من أصول مصرية يدعي زيكو زكي سيؤدي دور ضابط في المباحث الفيدرالية (أف بي أي) خلال أحداث مسلسل، تعرضه قناة CBS الأمريكية قريبا.





ووفقا للقناة، لم يتوقع زكي أن يؤدي هذا الدور الذي كان مخصصا لممثل إسباني ولكنه استطاع بفضل أدائه أن يدفع منتج العمل التلفزيوني لتغيير مسار الدور كي يناسب الممثل الشاب.





ولفتت الحرة إلى أن إيمان والدة زكي قالت في تصريحات سابقة إنها لا تستطيع وصف سعادتها بمشاهدة ابنها يؤدي دور البطولة في أول حلقة من المسلسل المقرر عرضه لأول مرة 27 سبتمبر، وسيلعب زكي دور العميل عمر أدوم الذي يجري تحقيقات في جرائم الإرهاب، ما يدخله هو وزملاؤه في صراع مع بعض المنظمات الإرهابية الكبرى.





يذكر أن زكي ولد في محافظة الإسكندرية وهاجر إلى الولايات المتحدة رضيعا مع والديه، حيث عاش في ولاية ديلاوير.