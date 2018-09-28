5 حكايات من سهرات مهرجان الجونة

ياسمين تحرج منى الشاذلي:





ياسمين صبرى أحرجت الإعلامية منى الشاذلى التى أجرت معها لقاء خاصا وفى نهاية اللقاء طلبت منى من

ياسمين أن تقف ليقوم المصورون باستعراض فستانها إلا أن ياسمين علقت على الأمر: "كان مفروض يصورونى

وأنا داخلة" ورفضت التصوير وقد ظهرت ياسمين فى حفل الافتتاح بفستان أصفر لامع لفت الانتباه.









قصة حب لممثلة مطلقة منذ أسابيع:





نجمة أعلنت خبر انفصالها مؤخرا قبل أسابيع قليلة وتـواجـدت فى مهرجان الجونة بصحبة أحد أصدقائها ما جعل الكثيرين يعتقدون أنها على وشك الدخول فى قصة حب جديدة وأنها تحاول أن تداوى الجــراح التى عاشتها فـى الفترة الأخـيـرة إلا أنها تحاول إثبات العكس فتتماسك كثيرا وحاولت مؤخرا ألا تظهر كثيرا مع هذا الشخص.









حلق منى زكى بـ100 ألف جنيه:





الحلق» الذى ظهرت به منى زكى فى حفل الافـتـتـاح مـن تصميم عـزة فهمى بـــ١٠٠ ألـف جنيه وقـد بـدت منى زكى

طـوال فترة المهرجان فى كامل اناقتها حـيـث تــشــارك مـنـى فــى لجـنـة تحكيم الأفــلام الـروائـيـة الطويلة وقـد اعتذر

أحمد حلمى عـن عـدم الحـضـور نظرا لانشغاله بفيلمه جديد.









حرمان الفيشاوى من الافتتاح:





الفنان أحمد الفيشاوى الذى اثار الجدل فى حفل افتتاح المهرجان فى العام الماضى لم يحضر هذا العام حفل الافتتاح لكن تمت دعوته فقط ليحضر عرض فيلمه «عيار نارى» والمعروض خارج المسابقة الرسمية ويتردد أنه قرر عدم الحضور كى لا يزيد المشاكل.









الهضبة مع ابنه:



