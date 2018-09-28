ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

دينا الشربيني في حفل عمرو دياب بـ"الجونة " (صورة)

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 12:57 م
دينا الشربيني في حفل عمرو دياب بـالجونة (صورة)
طباعة
الفجر الفني
 
نشرت الفنانة هنا شيحة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورة تجمعها بالفنانة دينا الشربيني وشقيقتها مايا شيحة خلال حفل الفنان عمرو دياب بالجونة الذي أقيم أمس الخميس.

وظهرت "دينا" في الصورة والابتسامة تملأ وجهها رغم الانتقادات اللاذعة التي طالتها بسبب إطلالتها في حفل افتتاح مهرجان الجونة.

ويترقب جمهور دينا إطلالتها اليوم في حفل ختام الجونة السينمائي في دورته الثانية، وسط توقعات بعدم حضورها الحفل الختامي تجنبا للانتقادات.

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
توقعاتك لبرنامج "الحكاية" للإعلامي عمرو أديب على MBC مصر؟!
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي للمحترفين
الفيحاء
-
x
17:30
-
القادسية
الرائد
-
x
17:35
-
الشباب
كأس العرب للأندية الأبطال
الرمثا - الأردن
-
x
17:00
-
النجم الساحلي - تونس
القادسية - الكويت
-
x
18:30
-
الزمالك - مصر
نادي مولودية الجزائر - الجزائر
-
x
20:00
-
الرفاع - البحرين
الأهلي طرابلس - ليبيا
-
x
21:00
-
الوداد الرياضي - المغرب
الدوري المصري الممتاز
الاتحاد السكندري
-
x
17:00
-
وادي دجلة
المصري البورسعيدي
-
x
19:00
-
طلائع الجيش
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
9/28/2018 1:00:01 PM