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زيدان ينصح مبابي بالرحيل لريال مدريد

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 12:59 م
زيدان ينصح مبابي بالرحيل لريال مدريد
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وكالات
 

يبدو أن رحيل المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، عن نادي ريال مدريد الإسباني، لم يقطع حبل الود بينهما.

وذكر موقع "تريبونا"، أن زيدان، نصح مواطنه كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، بالانتقال إلى ريال مدريد، في أقرب وقت ممكن.

وأشار الموقع، أن زيدان التقى مبابي، بداية هذا الأسبوع، في حفل الفيفا لتوزيع جوائز الأفضل، والذي احتضنته العاصمة الإنجليزية لندن.

وأضاف الموقع أن الأسطورة الفرنسية، تحدث مع مبابي، على هامش التحضير لتوزيع جوائز الأفضل لهذا العام.

وحسب نفس المصدر، قال زيدان موجهًا حديثه لأفضل لاعب شاب في مونديال روسيا "مبابي، عليك باللعب في فريق ريال مدريد".

وحاول ريال مدريد، أكثر من مرة، الحصول على خدمات مبابي، خاصة في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، لتعويض رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس الإيطالي.

يُشار إلى أن كيليان مبابي يرتبط بعقد مع باريس سان جيرمان الفرنسي يمتد حتى عام 2022، بينما تبلغ القيمة السوقية للاعب، نحو 150 مليون يورو.

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