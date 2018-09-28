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ضبط شخص بالمعاش أثناء ترخيصه سيارة ملاكي بخاتم مزور في الخانكة

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 01:00 م
ضبط شخص بالمعاش أثناء ترخيصه سيارة ملاكي بخاتم مزور في الخانكة
متهم - أرشيفية
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محمد نبيل
 
تمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، من ضبط شخص بالمعاش في أثناء ترخيصه سيارة ملاكى ممهورة بختم شعار الجمهورية مزور.

وتلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء نبيل العادلي، مدير إدارة المرور، يفيد بأنه في أثناء قيام العقيد عبد العظيم محمد، رئيس مباحث إدارة المرور على وحدة مرور عرب العليقات دائرة مركز الخانكة وفحص المترددين عليها.

وحال قيامه بفحص المستندات الترخيصية للسيارة ملك المدعو "محمد س ا" 35 سنة بالمعاش ومقيم البقاشين – دائرة مركز كفر شكر أثناء قيامه بنقل ملكية السيارة رقم ر هـ ص 7698 ماركة شيفورلية بيضاء اللون موديل 2012م شاسية رقم 7114168 موتور رقم 226983 ساورة الشك في فاتورة الخاصة بالسيارة والمنسوب صدورها بمعرض الفرقان للسيارات الكائن منيا القمح شرقية الممهور بخاتم شعار الجمهورية وحدة مرور ديرب نجم شرقية إدارة مرور الشرقية.

وبالاستعلام من الجهة المنسوب لها الاعتماد (المرور) تبين أن الخاتم "شعار الجمهورية" المدون على الفاتورة غير صادر من وحدة مرور ديرب نجم وغير خاص بالوحدة (مزورة) بمواجهة المذكور قرر بأنه قام بشراء السيارة من المعرض المذكور ولا يعلم بكونها مزوره.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 16352 لسنة 2018م جنح مركز الخانكة، وجارٍ العرض على النيابة العامة.
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