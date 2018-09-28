الاتحاد الإنجليزي يقبل طعن واتفورد قبل مواجهة آرسنال

بات كريستيان كاباسيلي، مدافع واتفورد، متاحًا للمشاركة في مباراة فريقه أمام آرسنال، في الدوري الإنجليزي الممتاز، غدًا السبت، بعد إلغاء الاتحاد المحلي للبطاقة الحمراء، التي تلقاها الأربعاء الماضي.





وطرد اللاعب، البالغ عمره 27 عاما قرب النهاية، بعدما حرم توتنهام هوتسبير من فرصة هز شباك فريقه في كأس رابطة الأندية، لكن الاتحاد المحلي قبل طعن واتفورد على البطاقة الحمراء.





وقال الاتحاد في بيان "تم إلغاء إيقاف كريستيان كاباسيلي لمباراة واحدة، بعد تأييد طعن واتفورد ضد الطرد".





وبدأ كاباسيلي، أساسيا في كافة مباريات واتفورد في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.





ويحتل واتفورد، المركز الرابع في ترتيب المسابقة متفوقا بفارق نقطة واحدة عن آرسنال الذي سيلتقيه في لندن غدا.



