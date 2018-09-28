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تنفيذ 176 حكم قضائي في حملات أمنية بالبدرشين

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 12:53 م
تنفيذ 176 حكم قضائي في حملات أمنية بالبدرشين
الحملة
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إيمان عبد العاطي
 
وجه اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بتكثيف الحملات لضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والمواد المخدرة، والمشتبة بهم والهاربين من تنفيذ أحكام قضائية بدائرة مركز البدرشين.


وأسفرت جهود الحملة اليوم التي أشرف عليها اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، عن تنفيذ 176 حكم قضائي، وبالعرض على اللواء دكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، وجه بتحرر المحضر اللازم حيال كل واقعة والعرض على النيابات المختصة لمباشرة التحقيقات.
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