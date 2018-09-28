"تخصيص أراض للمنفعة العامة".. قرارات حكومية هامة

أصدر الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء ووزير الإسكان، عدة قرارات هامة، صباح اليوم الجمعة، إذ حدد مهام نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية، فضلًا عن اعتبار اعتبار مشروع طريق الفردان – الصالحية من أعمال المنفعة العامة.

ويرصد "الفجر"، القرارات الحكومية التي أصدرها رئيس الوزراء.

تحديد مهام نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارًا بشأن المهام والاختصاصات التي يتولاها نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.

ونص القرار، على أن تشمل المهام والاختصاصات المساهمة في وضع الخطة الاستراتيجية لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وخطة الأعمال ومحاور الإصلاح، والمساهمة في وضع السياسة العامة في مجال الزراعة واستصلاح الأراضى والتوسع الأفقى على مستوى الجمهورية بما يتفق والأهداف العامة للدولة، ومتابعة تنفيذ القرارات والتوجيهات الصادرة عن وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي إلى قطاعات الوزارة المختلفة وهيئاتها لضمان سرعة تنفيذها بشكل سليم، وإطلاع الوزير بصورة دورية على ما تم اتخاذه من إجراءات في هذا الشأن.

ويتولى أيضًا نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضى للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة إبداء المقترحات اللازمة للتطوير المؤسسى للقطاعات والإدارات التي تقوم على شئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، ومتابعة وتقييم إجراء الدراسات والبحوث الخاصة بتنمية وتحسين الإنتاج الحيواني والسمكي والداجنى مع الاستفادة التطبيقية من نتائج تلك البحوث بنشرها وتعميم تطبيقها بمختلف وسائل الإرشاد، ومتابعة تنفيذ مشروعات الثروة السمكية والتصنيع السمكى وتنفيذ ما تطلبه المحافظات من هذه المشروعات، واقتراح مشروعات القوانين والقرارات التي تهدف إلى الحفاظ على الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة وتنميتها، وتعزيز التعاون مع الهيئات الدولية والإقليمية فيما يتعلق بحفظ وتنمية الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة وتنميتها وذلك وفقا لما تقضى به الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن ومتابعة تنفيذها.

اعتبار مشروع طريق الفردان – الصالحية من أعمال المنفعة العامة

كما أصدر "مدبولي"، قرارًا باعتبار من أعمال المنفعة العامة مشروع ازدواج طريق الفردان – الصالحية بطول15 كم، في نطاق الإسماعيلية.

تخصيص أراض لصالح هيئة مياه الشرب

وأصدر رئيس مجلس الوزراء، قرارات بتخصيص أراضٍ مملوكةٍ للدولة، لصالح عدد من الجهات، لتنفيذ مشروعات خدمية وتنموية، لصالح أبناء المحافظات، حيث خصص قطع أراضٍ، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، لإقامة محطات لرفع مياه الصرف الصحي عليها، في كل من مركزي تلا ومنوف بمحافظة المنوفية، ومركزي كفر الدوار وإدكو بمحافظة البحيرة، ومركز كفر سعد بمحافظة دمياط، ومركز أبو حماد بمحافظة الشرقية.

تخصيص أراض لصالح هيئة الأبنية التعليمية

ونصت القرارات على تخصيص قطع أراض، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية، لإقامة مدارس تعليم أساسي، بكل من مركز مطاي بمحافظة المنيا، ومركز ومدينة طوخ بمحافظة القليوبية، ومركز الباجور بمحافظة المنوفية لتوسعة مدرسة الحاجة إحسان الابتدائية. هذا بالإضافة إلى تخصيص قطعة أرض، لصالح المنطقة الأزهرية بالمنيا، لإقامة معهد ديني إعدادي أزهري عليها، في مركز مغاغة بمحافظة المنيا.

تخصيص أراض لصالح مديرية الشئون الصحية

كما تضمنت القرارات تخصيص قطعة أرض، لصالح مديرية الشئون الصحية بالوادي الجديد، لإقامة وحدة صحية عليها، في مركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، فضلاً عن تخصيص قطعة أرض، لصالح وزارة الداخلية، لإقامة مكتب جوازات عليها، في مركز ومدينة كوم حمادة بمحافظة البحيرة.

تخصيص أراض لصالح مديرية الشباب

كما تم تخصيص قطعة أرض، لصالح مديرية الشباب والرياضة بالفيوم، لإقامة مركز شباب عليها في مركز اطسا بمحافظة الفيوم، فضلًا عن تخصيص قطعة أرض، لصالح مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، لإقامة ملعب خماسي وصالة أنشطة عليها، في مركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد.

تخصيص أراض لصالح شركة توزيع الكهرباء

وتم تخصيص قطعة أرض، لصالح شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، لإنشاء لوحة توزيع كهرباء عليها، ضمن أعمال توصيل الخط المغذي للمنطقة الصناعية والسكنية برشيد، وذلك في الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد بمحافظة البحيرة، فضلًا عن تخصيص قطعة أرض أخرى، لصالح الشركة المصرية لنقل الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، لإنشاء محطة محولات عليها، في مركز ومدينة الحسينية بمحافظة الشرقية.