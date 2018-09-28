مفيد شهاب: وضع مضيق باب المندب الحالى يهدد أمن مصر

الدكتور مفيد شهاب، وزير المجالس النيابية والشئون القانونية الأسبق، افتتح الموسم الشتوى للجمعية المصرية للقانون الدولى هذا الأسبوع بندوته، عن الوضع الحالى لمضيق باب المندب، الذى يمثل تهديداً خطيراً للأمن القومى المصرى، بسبب سيطرة الحوثيين المدعومين من إيران على المضيق.



