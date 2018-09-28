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مفيد شهاب: وضع مضيق باب المندب الحالى يهدد أمن مصر

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 12:41 م
مفيد شهاب: وضع مضيق باب المندب الحالى يهدد أمن مصر
الدكتور مفيد شهاب
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شهيرة النجار
 
الدكتور مفيد شهاب، وزير المجالس النيابية والشئون القانونية الأسبق، افتتح الموسم الشتوى للجمعية المصرية للقانون الدولى هذا الأسبوع بندوته، عن الوضع الحالى لمضيق باب المندب، الذى يمثل تهديداً خطيراً للأمن القومى المصرى، بسبب سيطرة الحوثيين المدعومين من إيران على المضيق.

وأشار إلى أن مصر تراقب الوضع فى جنوب البحر الأحمر عن كثب، لأن ما تقوم به جماعة الحوثى من منع سفن محددة من العبور من مضيق باب المندب كما فعلت مع السفن السعودية يخالف القانون الدولى، وكذلك التزامات الدول المطلة على المضيق، بحسب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
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