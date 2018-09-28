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إنشاء خزان صرف لعمارات البريد بمطاي بالمنيا

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 12:37 م
إنشاء خزان صرف لعمارات البريد بمطاي بالمنيا
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أحمد الخميسى
 
نفذت الوحدة المحلية لمركز مطاى بالمنيا اعمال انشاء خزان للصرف الصحى لـ 3عمارات تابعة للبريد بتكلفة بلغت 60 ألف جنيه تم اعتمادها من صندوق الخدمات بالمحافظة وذلك استجابةً للشكوى المتكررة من ساكنى تلك العمارات وكحل جزئى لعدم توافر شبكة للصرف بالمنطقة منذ أكثر من 10 أعوام.

وأوضح اللواء ناصر فتحى رئيس مركز مطاى أن توصيل شبكات الصرف الصحى يتم تنفيذها وفقًا لخطة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، لافتًا إلى أن حى غرب المدينة يقوم بشكل يومى بالتعامل مع اعمال الكسح والنظافة وإصلاح الأعطال حال حدوث انسداد بالمواسير المؤدية للخزان حتى لا تتراكم مياه الصرف أسفل العمارات لتلافى وقوع أى أضرار.

المزيد عن: مطاي محافظات المنيا اخبار مصر
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