جوهر نبيل: اليوم.. مظاهرة حب من الأعضاء في الأهلي

قال جوهر نبيل، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، إن مقر النادي بالجزيرة، يشهد اليوم احتفالا كبيرا، في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية؛ للتصويت على لائحة النادي.

وأضاف جوهر: كل من ينتمي للنادي الأهلي، دائما ما يكون فخورا بالتواجد والانتماء لهذا الكيان الكبير، وأن أحد أهم مميزات أعضاء الجمعية العمومية بالنادي أنهم دائما ما يتواجدون في الأحداث التي تهم مستقبل النادي وتمس الأهلي وحضارته وتاريخه.

وأشار عضو مجلس إدارة الأهلي إلى أن المجلس لم يراهن على حضور عدد تاريخي من فراغ، ولكن من الثقة الكبيرة في الجمعية العمومية التي تريد أن يكون الأهلي هو الأفضل ودائما في الريادة.

وشدد جوهر نبيل، على أن هناك تسهيلات كبيرة في حضور أعضاء الجمعية العمومية لمقر النادي والتصويت على اللائحة.