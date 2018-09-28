هاس يستقر على سائقيه في الموسم الجديد للفورمولا 1

انضم فريق هاس، إلى قائمة الفرق التي حسمت صفوفها للموسم الجديد 2019 لبطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا1، قبل سباق الجائزة الكبرى الروسي المقرر بعد غد الأحد.





وأعلن فريق هاس الأمريكي اليوم الجمعة أن سائقيه الفرنسي رومان جروسيان، والدنماركي كيفن ماجنوسن ، سيستمران مع الفريق في الموسم المقبل.





وفيما يلي الوضع الحالي لسائقي الفرق العشرة:





مرسيدس: جدد السائق البريطاني لويس هاميلتون، بطل العالم، عقده مع الفريق حتى عام 2020، كما يستمر فالتيري بوتاس مع الفريق.





فيراري: يرتبط الألماني سيبستيان فيتيل بعقد يستمر حتى عام 2020، ويحل السائق الشاب تشارلز ليكليرك مكان الفنلندي المخضرم كيمي رايكونن.





ريد بول: يرتبط ماكس فيرستابن بعقد مع الفريق يستمر حتى عام 2020 ، وينضم بيير جاسلي إلى ريد بول قادما من تورو روسو ليحل مكان دانييل ريتشاردو الذي سينضم إلى رينو.





رينو: يتنافس نيكو هيلكنبرج إلى جانب زميله الجديد ريتشاردو، في حين ينتقل كارلوس ساينث إلى مكلارين.





مكلارين: يحل ساينث مكان فيرناندو ألونسو الذي أعلن نيته في الاعتزال، ويحل الشاب لاندو نوريس مكان ستوفل فاندورن.





هاس: أعلن الفريق استمرار رومان جروسيان وكيفن ماجنوسن في الموسم المقبل.





فورس إنديا: يتوقع بقاء سيرخيو بيريز لكن ربما يرحل استيبان أوكون عن الفريق.





ويليامز: قد يتبع لانس سترول أموال والده إلى فريق فورس إنديا ، ولا يزال الغموض يحيط بمستقبل سيرجي سيروتكين مع الفريق.





تورو روسو: انتقل جاسلي إلى فريق ريد بول ولا تزال احتمالات عدم تجديد عقد برندون هارتلي قائمة.





ساوبر: يحل رايكونن مكان ليكليرك كما يحل سائق الاختبارات أنطونيو جيوفيناتزي مكان ماركوس إريكسون.



