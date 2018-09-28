هازارد يبرئ مورينيو وكونتي ويوضح حقيقة تمديد تعاقده

يستمتع إيدين هازارد، لاعب وسط تشيلسي، بالتدريب تحت قيادة مدربه الجديد ماوريسيو ساري، لكنه قال إن ما تردد عن أنه على وشك توقيع عقد جديد مع النادي، غير صحيح.





ويتبقى عامان في العقد الحالي لهازارد مع النادي اللندني، لكن بدايته الرائعة للموسم الحالي، لم توقف الشائعات المستمرة بشأن اقترابه من ريال مدريد.





وقال الدولي البلجيكي بعدما سجل هدف الفوز في مرمى ليفربول خلال الانتصار (2-1)، يوم الأربعاء الماضي، في كأس رابطة الأندية الإنجليزية بعد مجهود فردي رائع "لم أوقع أي عقد. ليس بعد".





وسيلتقي تشيلسي مرة أخرى مع ليفربول، غدًا السبت، في الدوري ويمكن حينها أن يضيف هازارد المزيد على الأهداف الخمسة التي سجلها في 6 مباريات بالدوري حتى الآن.





وتولى ساري، المسؤولية خلفًا لمواطنه أنطونيو كونتي قبل بداية الموسم، وقال هازارد إن محاولاته (ساري) لتغيير طريقة تنفيذ تشيلسي للهجمات المرتدة بالاعتماد على الاستحواذ على الكرة أفاد أداء الفريق.





وأضاف هازارد "ساري مدرب يفضل الاستحواذ على الكرة. هذا أحدث فارقًا كبيرًا. بالإضافة لذلك فهو إيطالي مثل كونتي ما يعني أنه يعتمد بشكل كبير على الأمور الخططية والتدريبات الشاقة".





وتابع "لا يمكنني قول إن المدربين السابقين لم يمنحوني الحرية. كونتي ومورينيو سمحا لي بحرية الحركة في الثلث الأخير، لذلك تألقت معهما أيضًا. أما من الناحية الدفاعية أعرف ما يجب فعله".





وأدى الأسلوب الجديد لساري لتغيير في طريقة اللعب وتمركز اللاعبين في الملعب ما يراه هازارد مفيدا للمهاجمين.





ويشارك الوافد الجديد جورجينيو بشكل منتظم في مركز لاعب الوسط المدافع وتحرك نجولو كانتي للأمام نتيجة لذلك، بينما سنحت الفرصة للاعبين مثل المدافع ديفيد لويز لإحياء مسيرتهم.





وبدأ لويز، الذي شارك أساسيا في 10 مباريات بالدوري مع كونتي الموسم الماضي، كافة مباريات تشيلسي الست بالدوري حتى الآن تحت قيادة ساري.





وأتم هازارد "نملك لاعبين مختلفين عن الموسم الماضي. إنهم يحبون الاحتفاظ بالكرة. أصبحنا نستحوذ على الكرة أكثر. المهاجمون استفادوا من ذلك".



