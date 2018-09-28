مزاد على قميص زيدان في نهائي مونديال 98





تستضيف العاصمة الفرنسية باريس، مزادًا لبيع القميص الذي ارتداه الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان، في نهائي مونديال 1998 الذي فاز فيه الديوك على البرازيل بثلاثية نظيفة.





ويتوقع أن يحقق القميص ما بين 20 ألف، إلى 40 ألف يورو، بحسب إذاعة "فرانس بلو".





وذكر جان مارك لينيه منظم المزاد الذي سيجري يوم 13 أكتوبر القادم بدار مزادات دروو، إنه سيتم "بيع القميص الذي ارتداه زيدان في الشوط الأول، وسجل فيه هدفين بالرأس".





كان القميص حتى الآن بحوزة شخص مقرب من نجم المنتخب الفرنسي السابق، ولا يزال يوجد به "بقع عرق" لأنه "لم يتم ارتدائه مرة أخرى أبدًا".





وأشار الخبير في الأغراض الرياضية إلى أنه لم يتم العثور بعد على القميص الذي ارتداه زيدان في الشوط الثاني.





يذكر أن قميص آخر لزيدان في المونديال، لكن لم يرتديه في نهائي 1988 كان قد بيع مقابل 6 آلاف يورو في مزاد عام 2015.





ويتوقع أن يحقق المزاد على القميص الشهر القادم ما بين 20 ألف و40 ألف يورو.





يذكر أن الرقم القياسي لبيع قميص لاعب كرة قدم هو للقميص الذي ارتداه بيليه في نهائي مونديال 1970، بعدما بيع بـ250 ألف يورو.



