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جروسيان وماجنوسن مستمران مع هاس

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 12:30 م
جروسيان وماجنوسن مستمران مع هاس
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وكالات
 
أعلن فريق هاس، المنافس في سباقات سيارات الفورمولا 1، اليوم الجمعة، أن سائقيه الفرنسي رومان جروسيان والدنماركي كيفن ماجنوسن، مستمران معه، خلال الموسم المقبل.

وقال جينتر شتاينر، رئيس هاس، في بيان أصدره، قبل السباق الروسي "منذ البداية، كنا بحاجة إلى سائقين ذوي خبرة، لدفع عملية تطوير السيارة والفريق".

وأضاف "تطورنا بشكل كبير هذا العام مقارنة بالعام الماضي، لذلك كان قرار الإبقاء على السائقين رومان وكيفن، سهلًا للغاية".

واستفاد فريق هاس، من دعم فيراري على مدار الموسم، وبات يحتل المركز الخامس في الترتيب العام لفئة الصانعين ببطولة العالم، برصيد 76 نقطة، وذلك قبل 6 سباقات من نهاية البطولة
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