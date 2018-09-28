وزير الداخلية يفتتح نقطة العدسات بالأقصر عقب تطويرها ورفع كفائتها

قام وزير الداخلية بإنابة اللواء مدير أمن الأقصر في إفتتاح نقطة شرطة العدسات بالأقصر عقب تطويرها ورفع كفائتها، وذلك في إطار الخطة العامة لوزارة الداخلية لتطوير وتكثيف الخدمات الجماهيرية المقدمة للمواطنين، والتيسير عليهم فى الحصول على الخدمات الأمنية، بما يحقق المستهدف من خطة التوسع في إفتتاح أقسام ونقاط الشرطة الجديدة تحقيقاً لأمن وإستقرار المواطنين ووصولاً بالخدمات الجماهيرية الأمنية بكافة أشكالها إلى كافة المناطق.





فقد أناب وزير الداخلية اللواء مدير أمن الأقصر في افتتاح مبني نقطة شرطة العدسات التابعة لمركز شرطة البيضية، عقب تطويره وتحديثه وإعادة تهيئته وتجهيزه لاستقبال المواطنين وتلقى بلاغاتهم وتوفير الخدمات الأمنية لأهالي المنطقة، وخلال الافتتاح تفقد اللواء مدير الأمن، التجهيزات الخاصة بنقطة الشرطة.





وأكد على بدء تشغيل النقطة بأقصى طاقة على مدار اليوم الكامل لتؤدي خدماتها الأمنية بنطاق المنطقة بالكامل، وقد قدم أهالي المنطقة الذين حضروا الإفتتاح الشكر لوزير الداخلية، على ما يوليه من اهتمام بالغ لحماية أمن المواطن وتقديم الخدمات لهم في سهولة ويسر.