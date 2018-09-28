وزير خارجية الإمارات يبحث في نيويورك مع عدد من نظرائه العلاقات الثنائية





بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، مع عدد من وزراء خارجية الدول المشاركة في أعمال الدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، سبل تعزيز أوجه العلاقات بين بلاده وتلك الدول، وتبادل وجهات النظر السياسية حول القضايا ذات الإهتمام المشترك، والمطروحة على الساحتين الاقليمية والدولية، بما فيها المدرجة على جداول أعمال الأمم المتحدة.





وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) اليوم/الجمعة/ أن آل نهيان التقى، وزير الخارجية البرتغالي أوجوستو سانتوس سيلفا، وزير خارجية أرمينيا زوهراب مناتساكانيان، وزير خارجية تشيلي روبرتو أمبويرو، وزير خارجية الفلبين ألان بيتر كيانتانو، وزيرة خارجية بلغاريا ايكتارينا زاراييفا، ووزير خارجية قبرص نيكوسخريستودوليديس.





في سياق متصل، شارك وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان في الاجتماع الوزاري الرباعي حول اليمن الذي عقد في نيويورك،بحضور كل من وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، ووزير خارجية المملكة المتحدة جيريمي هانت، ووكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية ديفيد هيل، حيث تم التأكيد خلال اللقاء، على دعمهم الكامل لعملية الأمم المتحدة التي يقودها المبعوث الخاص مارتن غريفيث.





كما ناقش الاجتماع تأثير إيران المزعزع للاستقرار في اليمن وفي المنطقة ككل، وسبل وضع تدابير لبناء الثقة بعد انهيار محادثات السلام في جنيف.





وفيما يتعلق بالتدهور السريع للوضع الإنساني في اليمن، فقد ناقش الاجتماع كيفية تقديمهم المزيد من المساعدات إلى الشعب اليمني عبر تسهيل دخول السلع الإنسانية والتجارية إلى اليمن.



