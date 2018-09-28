ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

مجددًا.. الذهب يتلقي ضربة قاضية لأول مرة منذ 20 عامًا

الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 11:26 ص
مجددًا.. الذهب يتلقي ضربة قاضية لأول مرة منذ 20 عامًا
طباعة
 
هبط الذهب إلى أدنى مستوى في ستة أسابيع، الجمعة، مع ارتفاع الدولار بعد بيانات اقتصادية أمريكية دعمت نية مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) رفع أسعار الفائدة بشكل مطرد.

ووضع ذلك المعدن الأصفر على مسار أطول موجة خسائر شهرية منذ يناير 1997، منخفضًا بنحو 1.6 بالمئة خلال سبتمبر، في سادس خسارة شهرية على التوالي.

ولم يسجل الذهب تغيرا يذكر في المعاملات الفورية عند 1182.48 دولار للأوقية، بحلول الساعة 07:36 بتوقيت غرينتش. ولامس المعدن الأصفر أدنى مستوى له منذ 17 أغسطس عند 1180.34 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة.

وانخفض الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.1 بالمئة إلى 1186.20 دولار للأوقية.

وارتفع الدولار أمام نظرائه، الجمعة، حيث أظهرت بيانات أن نمو الاقتصاد الأميركي تسارع في الربع الثاني من العام بأسرع وتيرة في نحو أربع سنوات.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، لامس البلاديوم أعلى مستوى في ثمانية أشهر عند 1087.40 دولار للأوقية.

وارتفعت الفضة 0.7 بالمئة إلى 14.30 دولار للأوقية، بينما زاد البلاتين 0.1 بالمئة مسجلا 809.60 دولار للأوقية.

 
المزيد عن: سعر الأوقية انهيار سوق الذهب انخفاض سعر الذهب الذهب أسعار الذهب أخبار الاقتصاد
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري السعودي للمحترفين
الفيحاء
-
x
17:30
-
القادسية
الرائد
-
x
17:35
-
الشباب
كأس العرب للأندية الأبطال
الرمثا - الأردن
-
x
17:00
-
النجم الساحلي - تونس
القادسية - الكويت
-
x
18:30
-
الزمالك - مصر
نادي مولودية الجزائر - الجزائر
-
x
20:00
-
الرفاع - البحرين
الأهلي طرابلس - ليبيا
-
x
21:00
-
الوداد الرياضي - المغرب
الدوري المصري الممتاز
الاتحاد السكندري
-
x
17:00
-
وادي دجلة
المصري البورسعيدي
-
x
19:00
-
طلائع الجيش
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
9/28/2018 11:40:00 AM