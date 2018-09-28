"نجوم ريكوردز" تطرح "البرود" للمطرب أحمد زعيم (فيديو)

استكمالا لحالة النجاح الفني الذى يعيشه المطرب الشاب أحمد زعيم، عقب طرح ألبومه الجديد، قامت شركة "نجوم ريكوردز" بطرح ثاني كليباته بعنوان "البرود" وذلك علي قناة "نجوم إف إم Tv"





وأغنية "البرود" تم تصويرها فى بيروت، مع المخرج كريم نجيب، وهى من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان خالد عز، وتوزيع توما، حيث سبق أن صور "زعيم"، أغنية "أهو أهو" وحققت نجاحاً كبيراً مع نفس فريق العمل.





يذكر أن ألبوم "أهو أهو" ضم 10 أغنيات مثل : "فيلم عربى"، و"طرف واحد"، و"بحب أسهر"، و"البرود"، و"مرة فى مرة"، و"الله يسامحك يابا"، و"بص فى المرايا"، و"مقضيها تقل"، و"عجبك".



