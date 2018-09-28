إلغاء تكليف ٤ مدراء مدارس بدسوق ونقلهم لديوان الإدارة

قرر مصطفى مرعي، مدير عام إدارة دسوق التعليمية التابعة لكفر الشيخ، إلغاء تكليف ٤ مديرين للمدارس بإدارة دسوق التعليمية ونقلهم للعمل بمقر إدارة دسوق التعليمية، لحين الانتهاء من التحقيق معهم في المخالفات الواردة بحقهم في تقارير لجان المتابعة.





وهم مديري مدارس الابراهيمية الابتدائيه بدسوق، وكفر ابراهيم الابتدائيه بدسوق، ولطفي السيد الابتدائيه بدسوق، والنهر العظيم الابتدائيه بجماجمون، كما قرر تكليف وكلاء تلك المدارس بالقيام بادارتها لحين الانتهاء من التحقيق معهم.



