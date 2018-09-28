إلغاء تكليف ٤ مدراء مدارس بدسوق ونقلهم لديوان الإدارة
الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 11:22 صسمر بسيونى
قرر مصطفى مرعي، مدير عام إدارة دسوق التعليمية التابعة لكفر الشيخ، إلغاء تكليف ٤ مديرين للمدارس بإدارة دسوق التعليمية ونقلهم للعمل بمقر إدارة دسوق التعليمية، لحين الانتهاء من التحقيق معهم في المخالفات الواردة بحقهم في تقارير لجان المتابعة.
وهم مديري مدارس الابراهيمية الابتدائيه بدسوق، وكفر ابراهيم الابتدائيه بدسوق، ولطفي السيد الابتدائيه بدسوق، والنهر العظيم الابتدائيه بجماجمون، كما قرر تكليف وكلاء تلك المدارس بالقيام بادارتها لحين الانتهاء من التحقيق معهم.
وكانت لجان المتابعه بمديرية تعليم كفرالشيخ وادارة دسوق التعليميه قد كشفت العديد من المخالفات بتلك المدارس منها عدم الانضباط بالجداول المدرسيه، وسوء العمليه التعليميه، وضعف الادارة وعدم المقدره على القياده الصحيحة، وسوء النظافه بالمدارس، اضافة للعديد من الشكاوي بحق ادارة بعض المدارس، وبالعرض على الدكتوره بثينه كشك، وكيل وزارة التربيه والتعليم من قبل مدير عام ادارة دسوق التعليميه وافقت على ما انتهي اليه الراي فاصدر قراره السابق لحين الانتهاء من التحقيقات حرصا علي سلامة العمليه التعليميه.
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