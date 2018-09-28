سمير صبري يعلن انتهاء أعمال لجنه تحكيم الأفلام القصيرة بـ"الجونة السنيمائي"
الجمعة 28/سبتمبر/2018 - 11:11 صالفجر الفني
أشاد النجم سمير صبري عضو لجنة تحكيم الأفلام القصيرة بمهرجان الجونة السنيمائي الدولي بالافلام التي عرضت بالمهرجان وصرح بانتهاء اعمال التحكيم اليوم.
وأبدى سمير صبري اعجابا شديدا بالافلام القصيره المعروضه وبالافلام المصريه شوكه وسكينه وفيلم مايعلاش عن الحاجب والفيلم اللبناني ابن الراقصه والفيلم الايطالي ليله قيصر.
وأشاد ايضا بالحضور الجماهيري الكبير لحضور الافلام القصيره داخل المسابقة الرسمية والتي اعطت فرصه كبيرة للمخرجين الشباب و و ظهور و التنظيم الرائع للمهرجان.