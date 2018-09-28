عاجل.. التحالف العربي يعترض صاروخاً باليستياً في سماء عدن





اعترضت منظومة الدفاع الصاروخية التابعة للتحالف العربي، صاروخًا باليستيًا في سماء مدينة عدن – جنوب اليمن.





ونقل موقع المشهد اليمني عن شهود عيان قولهم: إن انفجارات عنيفة هزت المدينة نتيجة اعتراض صاروخ باليتسي أطلقه الحوثيون باتجاه المدينة، بصواريخ دفاعية أطلقتها باتريوت تابعة للتحالف العربي.





وأضاف السكان "أن دفاعات التحالف العربي في مديرية البريقة ومنطقة صلاح الدين غرب المدينة تمكنت من إسقاط الصاروخ دون إحداث أي أضرار مادية أو بشرية".





كان رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن دكتور طاهر العقيلي عقد، الخميس، اجتماعًا بمحافظة مأرب ضم رؤساء الهيئات ومديري الدوائر بوزارة الدفاع ورئاسة الأركان وعدد من قادة المناطق العسكرية، وفقًا لموقع “سبتمبر نت” التابع للجيش اليمني.





وناقش الاجتماع المستجدات العسكرية في مختلف المناطق العسكرية والجبهات ومستوى الأداء في الهيئات والدوائر، اتخاذ المعالجات والقرارات الكفيلة بحلّ المشكلات والعوائق، ووضع الحلول لمعالجة النقص في جانب الإمداد والتموين وبحث سبل توفيرها.



