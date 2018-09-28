صدى - السعودية | البنك السعودي يعلن عن وظائف شاغرة للخريجين

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كشف البنك السعودي للاستثمار عبر موقعه الإلكتروني، عن توفر وظائف شاغرة للخريجين المواطنين؛ وذلك للعمل بفروع البنك في منطقة الرياض.





وأوضح البنك الشروط الواجب توافرها في المتقدمين، وهى كالتالي:





– الجنسية سعودي.





– العمر ” 21 حتى 25 ”.





– الحصول على درجة البكالوريوس الجامعية فأعلى في أحد التخصصات التالية: ”الهندسة، الاقتصاد، إدارة الأعمال، المحاسبة، المالية، تقنية المعلومات”.





– معدل جامعي تراكمي بحد أدنى 90 من 100، أو 3.6 من 4، أو 4.5 من 5، أو ما يعادل ذلك حسب النظام المتبع في الجامعة.





– شهادة إتقان اللغة الإنجليزية ”توفل أو آيلتس” تسري صلاحيتها لمدة سنة واحدة – إذا توفرت.





وأشار البنك إلى أن التقديم متاح عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف؛ وذلك بدءًا من تاريخ 27 سبتمبر 2018م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 9 أكتوبر 2018م، ودعا الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف





المصدر:- صحيفة صدى



