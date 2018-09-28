أحمد زاهر وأسرته يحتفلون بزفاف شقيق زوجته.. وتامر حسني والعسيلي والليثي ودينا يشعلون الحفل بوصلات الرقص (صور)

حرص عدد من نجوم الفن والمشاهير على مشاركة الفنان أحمد زاهر الاحتفال بزفاف "عمر فاروق" شقيق زوجته السيدة هدى على "ياسمينا محمود" وذلك داخل أحد الفنادق بالقاهرة الجديدة.





ظهر أحمد زاهر خلال الحفل بصحبة أسرته الصغيرة المكونه من زوجته هدي وبناتهما الأربعة ملك وليلي ومنى ونور وكان ضمن الحضور نضال الشافعي وحرمه ،المخرج أحمد خالد موسي وعدد من اصدقاء زاهر من خارج الوسط الفني منهم د.نور الدين محمود والمغربية حياة جبران .. بالاضافة الى اسرة العروسين وأصدقائهما ممن شاركوهما وصلات الغناء والرقص التي اشعلها النجمان تامر حسني ومحمود العسيلي والمطرب الشعبي محمود الليثي والراقصة الاستعراضية دينا .





وحرص زاهر علي تهنئة العروسين والحضور بنشر صورهم على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مشيدا بتصميم الفنان العالمي هاني البحيري لفستان زوجته وابنته ليلي ومصمم بدلته أحمد سعدون.





وعلق قائلًا: "عمر اخو مراتي واخويا الصغير، احب اشكر كل الناس اللي شرفونا واشكر كل النجوم اللي احييوا الفرح النجم تامر حسني والنجمة دينا والنجم محمود الليثي والنجم محمود العسيلي كان احلي فرح بيكم والله و شكر خاص للفاشون ديزاينر المصري العالمي هاني البحيري لتصميمه لفستان زوجتي و ابنتي ليلي و شكر خاص للفاشون ديزاينر المصري أحمد سعدون علي تصميمه الرائع لبدلتي وأحب اشكر المصور المحترف شيكو علي كل الصور الرائعه دي".